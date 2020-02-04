Аномально теплая зима стала причиной бессонницы ежика из Воронежского зоопарка

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:22:52+03:00

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Специалисты Воронежского зоопарка опубликовали в группе в соцсети «ВКонтакте» интересный ролик о подготовке ежика к зиме. Малыш основательно утеплил норку и даже наел бока, но вот в сон ему мешает погрузиться слишком теплая погода. За последние два месяца он всего лишь пару раз впадал в спячку и то всего лишь на пару дней. А последнюю неделю января, которая выдалась довольно теплой, был активным даже днем.

- Из домика ежик стал выходить каждый день. Все обнюхает, еду ищет, а должен спать. И жировые запасы ему расходовать надо, а не пополнять, - поясняют киперы зала прирученных животных. - Пришлось скорректировать ему режим кормления.

В зоопарке также рассказали, что бессонница зверей скоро закончится. Ведь пернатые обитатели уже чувствуют приближение морозов. Водоплавающие прячут клюв в оперение и стоят на одной ноге. Это верный признак понижения температуры.

Ежик в Воронежском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU