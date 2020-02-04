В Воронеже выступит лидер Rammstein Тилль Линдеманн

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:25:17+03:00

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23 марта Воронеж посетит фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн. Вокалист приедет на гастроли в составе группы Lindemann, в которой кроме Тилля играет мультиинструменталист Петер Тэгтгрен, вдохновитель легендарных шведских метал-групп Pain и Hypocrisy.

Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метал. После краи не успешного дебютного альбома Skills In Pills, которыи вышел в 2015 году и поднялся на вершину немецкого LP-чарта, немецко-шведскии дуэт выпустил второи альбом - F&M, с которым музыканты и отправились в тур. В то время как Skills In Pills содержал тексты на англии ском языке, нынешнии альбом поразит лирикой на немецком в удивительном исполнении Тилля Линдеманна с его узнаваемым всеми голосом.

Концерт пройдет 23 марта в 20.00 в ЛДС «Юбилейный».

ИСТОЧНИК KP.RU