Воронежец мошенническим путем заработал на детях-инвалидах около 2,5 млн рублей
В Воронежской области задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денег, выделенных для организации занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями.
В 2018 году 49-летний руководитель спортивной общественной организации получил субсидию около 2,5 миллионов рублей на проект по созданию благоприятных условий для проведения среди детей-инвалидов социально-адаптивных игровых занятий на колясках.
- Отдельными статьями расхода руководителем были выделены занятия по баскетболу, а также услуги по перевозке детей. Однако свои обязательства он не выполнил и деньги потратил на собственные нужды, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Мужчину будут судить. За мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения задержанному грозит до шести лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU