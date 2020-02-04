2020-02-04T11:23:01+03:00
Происшествия

Воронежец мошенническим путем заработал на детях-инвалидах около 2,5 млн рублей

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денег, выделенных для организации занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями.

В 2018 году 49-летний руководитель спортивной общественной организации получил субсидию около 2,5 миллионов рублей на проект по созданию благоприятных условий для проведения среди детей-инвалидов социально-адаптивных игровых занятий на колясках.

- Отдельными статьями расхода руководителем были выделены занятия по баскетболу, а также услуги по перевозке детей. Однако свои обязательства он не выполнил и деньги потратил на собственные нужды, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчину будут судить. За мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения задержанному грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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