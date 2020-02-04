2020-02-04T10:49:39+03:00
Общество

Уволился глава строительного управления Воронежа

Чиновник находится под следствием
Ярослав ИВАНОВ
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В конце января из мэрии Воронежа уволился Владимир Пешков. Руководитель городского управления строительной политики написал заявление по собственному желанию. На фоне уголовного дела о превышении полномочий. Напомним, в декабре 2019 года силовики провели обыски у главы стройуправления. Согласно материалам следствия, руководитель городского стройуправления вынудил директора одной из строительных компаний отказаться от участия в торгах на ремонт детских садов, чтобы обеспечить победу нужной фирме. После возбуждения уголовного дела в отставку ушел и глава областного департамента строительной политики Олег Гречишников.

Владимир Пешков в 2011-м пришел работу в управу Советского района из компании «Воронежпроект», где работал архитектором. Затем перешел в мэрию Воронежа. С осени 2015-го по февраль 2016-го был заместителем начальника в службе капстроительства Республики Крым. Летом 2016-го вернулся в мэрию Воронежа, с сентября 2017-го возглавил городское управление строительной политики.

Обязанности руководителя управления строительной политики в данный момент исполняет заместитель Александр Прихожаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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