По решению воронежского суда запретили интернет-статью о тюремной иерархии

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:05:48+03:00

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Роскомнадзор включил в реестр запрещенной информации статью «Тюрьма/Иерархия» на сайте «Луркморье» - на основании решения Ленинского районного суда Воронежа, которое он принял еще в начале декабря 2019 года. Инициатором выступила прокуратура Воронежской области, сотрудники которой во время проверки исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и противодействия распространению криминальной субкультуры среди молодежи, посчитало информацию сайта распространяющей идеологию неформального молодежного криминализованного движения АУЕ (арестантское уркаганское единство или арестантский уклад един). В ведомстве посчитали, что статья пропагандирует «философию воров в законе и тюремные понятия» и «подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти».

ИСТОЧНИК KP.RU