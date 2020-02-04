Камерный приглашает воронежцев на музыкальные вечера

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:19:23+03:00

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Камерный театр продолжает расширять направления деятельности. В дополнение к драматическим спектаклям, танцевальным постановкам запускает музыкальный проект. «Живая музыка в Камерном» - задуман как цикл музыкальных событий в разных формах, жанрах и составах.

- Цель проекта - вовлечь зрительскую аудиторию Камерного театра в большой и разнообразный мир музыки, которая дарит не менее яркие переживания, чем лучшие драматические и танцевальные спектакли, - сообщили в театре.

На первом этапе музыкальные события нового проекта будут проходить раз в месяц. 18 февраля состоится премьерный музыкальный вечер «Времена года». В программе примут участие скрипачка Яна Мирошникова, концертмейстер Воронежского академического симфонического оркестра, квартет Российской академии музыки имени Гнесиных -

Маргарита Кельберг (первая скрипка), Николай Бормотов (вторая скрипка), Наталья Соколова (альт), Наталья Волкова (виолончель), а также воронежские музыканты - клавесинистка Екатерина Задонская и контрабасист Евгений Мингалев.

В первом отделении концерта музыканты исполнят «Четыре времени года» Вивальди, во втором отделении - цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы в редакции Леонида Десятникова.

ИСТОЧНИК KP.RU