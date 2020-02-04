Фигуристка Оксана Домнина сделала воронежцам сальто в юбке

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:44:17+03:00

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2 февраля в Воронеже с успехом прошло ледовое шоу Ильи Авербуха. Программу «Чемпионы» посмотрел полный «Юбилейный».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/758545" frameborder="0"></iframe> Ледовое шоу Авербуха "Чемпионы" в Воронеже..Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Свежие номера показали Софья Самодурова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Албена Денкова и Максим Ставиский, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Евгений Кузнецов. Было очень красиво и вдохновляющее. Оксана Домнина поразила воронежцев исполнением сальто – в узкой-то юбке!

Кроме старожилов шоу Илья Авербух привез и новых участников. Прямо с корабля на бал – с только что завершившегося триумфом российских спортсменов чемпионата Европы – приехали в Воронеж наши призеры: победитель в мужском одиночном катании (в России на протяжении многих лет не было золотой медали в этом виде фигурного катания) - Дмитрий Алиев, серебряный призер Артур Даниелян. А также бронзовые призеры в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин (сын того самого легендарного фигуриста Андрея Букина, который восхищал нас в советские годы в паре с Натальей Бестимьяновой).

Пара Степанова-Букин необыкновенно хороша – грациозная, красивая Саша, фактурный, экспрессивный Иван. Номер просто волшебный. Прыжки Артура и Дмитрия тоже были благосклонно встречены воронежской публикой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/758542" frameborder="0"></iframe> Пара Степанова-Букин на ледовом шоу в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Для всех нас огромное удовольствие выступать в шоу Ильи Авербуха. Кроме того, что мы в восторге от его идей, мы заряжаемся от публики. И, надеемся, заряжаем зрителей, - отметила Александра Степанова.

Ее поддержал и Дмитрий Алиев.

- После чемпионата Европы мне поступило несколько предложений участвовать в разных шоу. Я никуда не хотел ехать. Но к Илье Авербуху поехал с удовольствием. Здесь есть своя атмосфера, классная. Я не встречал больше такой команды, такой семьи, здесь ощущение теплоты, приятных эмоций, - признался чемпион Европы-2020.

«Комсомолка» поинтересовалась у олимпийского чемпиона Алексея Ягудина перспективами наших фигуристов в борьбе за медали на предстоящем в марте чемпионате мира в канадском Монреале.

- Я как старичок фигурного катания горд, что на чемпионате Европы мы вновь повторили результаты 1999 и 2006 годов. Помню, и в Советском Союзе были два года подряд точно такие же результаты – 10 медалей из 12. Это круто! Хотелось бы, чтобы эта добрая традиция повторилась и на чемпионате мира. Там будет, конечно, складываться уже другая картина. Но хотелось бы, чтобы доминирование в этом виде спорта на европейских площадках перенеслось бы и на ЧМ, - отметил Алексей Ягудин. - Что касается шансов наших спортсменов на чемпионате мира. В мужском катании не буду прогнозировать. На чемпионат Европы приехал сильный француз, которому прочили место в тройке призеров, но он даже не пробился в произвольную программу... В танцах на льду после того, как французы проиграли первое место, они это просто так не оставят. Посмотрим, как они отреагируют на проигрыш в чемпионате Европы. В спортивных парах у нас прекраснейшие перспективы. У девушек – тоже. Но как человек, которому через полтора месяца исполнится 40 лет, я научился уже ничего не прогнозировать. Неблагодарное дело…

- Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы стать олимпийским чемпионом?

- Мне часто задавали такой вопрос после побед на чемпионатах Европы и мира. Я тогда отвечал, что не знаю. Сейчас мне скоро 40 лет, уже понимаю. Первое: желание. Второе: как ни банально звучит - работать надо, и будет результат. Третье: не бояться делать ошибки. Как говорил великий Мухаммед Али: «В те моменты, когда мы не побеждаем, мы набираемся опыта».

- 40 лет. Какие эмоции испытываете? Какие-то итоги подводите?

- У меня кризис среднего возраста начался в 30 лет. Я прекрасно помню тот день – после выступления в Брянске. Я понял: все, пошел обратный отсчет. В 35 я свыкся с тем, что происходит. Итоги? Это только сумасшедшие люди в предновогодней спешке непонятно для кого какие-то итоги подводят, которые никому не интересны. Что в твоей жизни происходит – это никого не волнует. Главное - чтобы ты сам отвечал за то, что делаешь. С возрастом приходит дополнительная информация даже, если ты не хочешь ее узнавать. Могу сравнить этот возраст с французским вином: оно со временем становится более тяжелым, как теперь я на льду, но более насыщенным. Недавно выступали на елках. Я в 39 лет бегал с хвостом в роли Мышки. Смотрю на молодых ребят, которые катаются без отдышки, довольные жизнью. А ты после третьего выступления за день уже умираешь. И я говорю: как я им завидую! А мне отвечают: «Чему им завидовать? Они сейчас побегают и им на чемпионат Европы ехать. А ты спокойно поедешь в Бангкок с семьей отдыхать. Им еще проходить этот путь, а ты уже прошел!». Я подумал: а действительно! У меня все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU