2020-02-03T22:16:05+03:00
Происшествия

В Воронеже на кольце у Храма иномарка снесла столб

И задела еще одну легковушку
Анна ГРЕБЕНКИНА
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ДТП случилось вечером 3 февраля.ДТП случилось вечером 3 февраля.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Авария случилась около девяти часов вечера на кольце у Храма в Северном микрорайоне. По предварительной информации, женщина-водитель на Nissan Terrano перестраивалась на высокой скорости и не справилась с управлением. Машина сбила фонарный столб и дорожный знак, а также врезалась сзади в SsangYong. Вероятнее всего, второй автомобиль в этот момент выезжал со стоянки.

У передней части Nissan значительные повреждения. Фото: Максим ГОРОХОВ

У передней части Nissan значительные повреждения.Фото: Максим ГОРОХОВ

Никто не пострадал, в Nissan сработала подушка безопасности. Водитель второй иномарки тоже в порядке. Пассажиров в машинах не было. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают точные обстоятельства происшествия.

Фото с места аварии. Фото: Максим ГОРОХОВ

Фото с места аварии.Фото: Максим ГОРОХОВ

Фото с места аварии. Фото: Максим ГОРОХОВ

Фото с места аварии.Фото: Максим ГОРОХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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