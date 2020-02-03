В Воронеже на кольце у Храма иномарка снесла столб
Авария случилась около девяти часов вечера на кольце у Храма в Северном микрорайоне. По предварительной информации, женщина-водитель на Nissan Terrano перестраивалась на высокой скорости и не справилась с управлением. Машина сбила фонарный столб и дорожный знак, а также врезалась сзади в SsangYong. Вероятнее всего, второй автомобиль в этот момент выезжал со стоянки.
У передней части Nissan значительные повреждения.Фото: Максим ГОРОХОВ
Никто не пострадал, в Nissan сработала подушка безопасности. Водитель второй иномарки тоже в порядке. Пассажиров в машинах не было. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают точные обстоятельства происшествия.
Фото с места аварии.Фото: Максим ГОРОХОВ
Фото с места аварии.Фото: Максим ГОРОХОВ
ИСТОЧНИК KP.RU