2020-02-03T20:32:28+03:00
Общество

В 20 воронежских школах на карантин закрыли 119 классов

Заболеваемость гриппом среди детей продолжает расти
Елена ФЕДЯШЕВА
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Большинство заболевших в области - детиБольшинство заболевших в области - детиФото: из архива «КП»
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В Воронежской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больше половины заболевших – школьники. В связи с этим в 119 классах в 20 школах Воронежа закрыли на карантин.

Распустили с занятий:

по одному классу в СОШ №84, №8, №38;

по два класса в СОШ №35, №60, №94, гимназии №2;

по три класса в гимназии Басова и гимназии Бунина;

пять классов в СОШ №48;

по шесть классов в СОШ №69, УВК Киселева;

по семь классов в СОШ №77, №81;

8 классов в лицее №1;

9 классов в СОШ №4;

по 11 классов в СОШ №29 и №55;

по 16 классов в СОШ №102 и УВК №1.

Напомним, учебный процесс приостанавливают при отсутствии в классе более 20% детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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