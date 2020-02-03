В 20 воронежских школах на карантин закрыли 119 классов
В Воронежской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больше половины заболевших – школьники. В связи с этим в 119 классах в 20 школах Воронежа закрыли на карантин.
Распустили с занятий:
по одному классу в СОШ №84, №8, №38;
по два класса в СОШ №35, №60, №94, гимназии №2;
по три класса в гимназии Басова и гимназии Бунина;
пять классов в СОШ №48;
по шесть классов в СОШ №69, УВК Киселева;
по семь классов в СОШ №77, №81;
8 классов в лицее №1;
9 классов в СОШ №4;
по 11 классов в СОШ №29 и №55;
по 16 классов в СОШ №102 и УВК №1.
Напомним, учебный процесс приостанавливают при отсутствии в классе более 20% детей.
ИСТОЧНИК KP.RU