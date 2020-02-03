2020-02-03T20:05:51+03:00
Общество

В Воронежской области хлебопекам вернули 17 миллионов рублей долга по зарплате

В 2017 году «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» признали банкротом
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Больше двух лет прокуратура Воронежской области держит на контроле ситуацию с погашением долга по зарплате сотрудникам «Комбината хлебопродуктов Калачеевский», признанного в октябре 2017 года банкротом.

За это время, благодаря работе с конкурсным управляющим предприятия, удалось сократить долг с 24 до 7 миллионов рублей. Комбинат полностью расплатился со 169 работниками.

В частности, прокуратура направляла иски в интересах работников о взыскании невыплаченной заработной платы, а юридическое лицо привлекали к административной ответственности.

- Кроме того, по материалам прокурорской проверки бывший директор ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» привлечен к уголовной ответственности, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 210 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на кольце у Храма иномарка снесла столб
В 20 воронежских школах на карантин закрыли 119 классов
В Воронежской области хлебопекам вернули 17 миллионов рублей долга по зарплате
Воронежский областной суд оставил в силе приговор экс-полицейскому, по вине которого погибли три человека
В Воронежской области чиновники не следили за дорогами, а автоинспекторы не контролировали автопредприятия
В Воронежской области пенсионеры смогут лечиться ... на почте
На проспекте Революции в Воронеже вырубят старые деревья и заменят фонарные столбы
В Воронеже «Опель» протаранил шиномонтаж: два человека в больнице
В Воронежской области злостному водителю-пьянице дали два года колонии
В Воронеже слониха заглатывает голову дрессировщика
В Воронеже мужчина «обменял» накопленные бонусы у мошенника и лишился 50 тысяч
Воронежская полиция проведет проверку по сообщению о прыжках подростков через вечный огонь
Воронежец устроил из своей квартиры наркопритон
В прошлом году в Воронежской области совершено 101 экологическое преступление
Воронежец несколько лет получал социальные выплаты по фиктивным документам
В воронежской школе, у которой «ночевали» родители, продолжат принимать заявления в 1 класс
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего свою жену
Житель Воронежской области полоснул знакомого по шее опасной бритвой из-за долга
В Воронеже поймали серийного похитителя авто
Под Воронежем аферист своровал кондитерские изделия на миллион рублей
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
Из леса под Воронежем вывезли 50 кубометров строительного мусора
Первого воронежца, у которого подозревали новый коронавирус, выписали
В Воронежской области женщина похитила сим-карту знакомой и обналичила счет через мобильный банк
В воронежскую школу, у которой «ночевали» родители, закончился прием первоклашек
В Воронеже маленькая девочка застряла в детском сиденье для унитаза