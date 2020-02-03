В Воронежской области хлебопекам вернули 17 миллионов рублей долга по зарплате

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:05:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше двух лет прокуратура Воронежской области держит на контроле ситуацию с погашением долга по зарплате сотрудникам «Комбината хлебопродуктов Калачеевский», признанного в октябре 2017 года банкротом.

За это время, благодаря работе с конкурсным управляющим предприятия, удалось сократить долг с 24 до 7 миллионов рублей. Комбинат полностью расплатился со 169 работниками.

В частности, прокуратура направляла иски в интересах работников о взыскании невыплаченной заработной платы, а юридическое лицо привлекали к административной ответственности.

- Кроме того, по материалам прокурорской проверки бывший директор ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» привлечен к уголовной ответственности, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 210 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU