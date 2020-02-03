2020-02-03T19:35:41+03:00
Происшествия

Воронежский областной суд оставил в силе приговор экс-полицейскому, по вине которого погибли три человека

Авария произошла летом 2015 года
Елена ФЕДЯШЕВА
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ДТП произошло летом 2015 годаДТП произошло летом 2015 годаФото: из архива «КП»
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Судебная коллегия Воронежского областного суда отклонила жалобу осужденных в ноябре Бутурлиновским райсудом 32-летнего Дмитрия Капустина и 24-летнего Дмитрия Вторникова. Ранее их признали виновными в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть двух и более лиц.

Напомним, ДТП произошло в ночь с 26 на 27 июня 2015 года вблизи кафе «Фаворит» в Бутурлиновке Воронежской области. «ВАЗ - 21120» Капустина, который на тот был в должности полицейского-водителя отделения полиции межрайонного отделения вневедомственной охраны по Бутурлиновскому району, столкнулся с автомобилем марки «MERCEDES-BENZ E 240» под управлением Вторникова, он задним ходом выезжал с прилегающей территории. В результате аварии погибли два пешехода и пассажир "ВАЗа".

Бутурлиновский суд назначил подсудимым наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако они не согласились с вердиктом и обжаловали его. 3 февраля вышестоящая инстанция рассмотрела жалобу, но оставила приговор Бутурлиновского районного суда без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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