В Воронежской области чиновники не следили за дорогами, а автоинспекторы не контролировали автопредприятия

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:47:43+03:00

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Множество нарушений выявили в Воронежской области сотрудники прокуратуры при проведении надзора за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения в 2019 году. Среди них отсутствие работы по паспортизации и содержанию дорог, нарушения при выдаче разрешений на строительство дорог, эксплуатация магистралей без разрешения на ввод объектов.

В ходе проверок обнаружились факты несоответствия улично-дорожной сети установленным требованиям. На ряде дорог в Бутурлиновском, Богучарском, Верхнехавском, Лискинском, Нижнедевицком, Россошанском и других не было разметки, знаков, асфальт деформировался и разрушился.

Прокурор Аннинского района в судебном порядке обязал органы местного самоуправления разработать схемы расположения дорожных знаков. А по требованию прокурора Рамонского района разработаны проекты организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 11 сельских поселений.

Обнаружились нарушения и в работе подразделений ГИБДД. Например, отсутствовал контроль за деятельностью крупных автпредприятий, в том числе оказывающих услуги пассажирских перевозок. Кроме того, должностные лица ГИБДД при составлении протоколов об административных правонарушениях и вынесении постановлений не разъясняли нарушителям их права и обязанности, не давали ознакомиться с документами, не вручали под роспись их копии, не устанавливали подлежащие выяснению обстоятельства. Обнаружились и факты не составления протокола о задержании транспорта при эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU