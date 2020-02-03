2020-02-03T18:47:43+03:00
Общество

В Воронежской области чиновники не следили за дорогами, а автоинспекторы не контролировали автопредприятия

Эти и другие нарушения выявила прокуратура
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Множество нарушений выявили в Воронежской области сотрудники прокуратуры при проведении надзора за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения в 2019 году. Среди них отсутствие работы по паспортизации и содержанию дорог, нарушения при выдаче разрешений на строительство дорог, эксплуатация магистралей без разрешения на ввод объектов.

В ходе проверок обнаружились факты несоответствия улично-дорожной сети установленным требованиям. На ряде дорог в Бутурлиновском, Богучарском, Верхнехавском, Лискинском, Нижнедевицком, Россошанском и других не было разметки, знаков, асфальт деформировался и разрушился.

Прокурор Аннинского района в судебном порядке обязал органы местного самоуправления разработать схемы расположения дорожных знаков. А по требованию прокурора Рамонского района разработаны проекты организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 11 сельских поселений.

Обнаружились нарушения и в работе подразделений ГИБДД. Например, отсутствовал контроль за деятельностью крупных автпредприятий, в том числе оказывающих услуги пассажирских перевозок. Кроме того, должностные лица ГИБДД при составлении протоколов об административных правонарушениях и вынесении постановлений не разъясняли нарушителям их права и обязанности, не давали ознакомиться с документами, не вручали под роспись их копии, не устанавливали подлежащие выяснению обстоятельства. Обнаружились и факты не составления протокола о задержании транспорта при эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский областной суд оставил в силе приговор экс-полицейскому, по вине которого погибли три человека
В Воронежской области чиновники не следили за дорогами, а автоинспекторы не контролировали автопредприятия
В Воронежской области пенсионеры смогут лечиться ... на почте
На проспекте Революции в Воронеже вырубят старые деревья и заменят фонарные столбы
В Воронеже «Опель» протаранил шиномонтаж: два человека в больнице
В Воронежской области злостному водителю-пьянице дали два года колонии
В Воронеже слониха заглатывает голову дрессировщика
В Воронеже мужчина «обменял» накопленные бонусы у мошенника и лишился 50 тысяч
Воронежская полиция проведет проверку по сообщению о прыжках подростков через вечный огонь
Воронежец устроил из своей квартиры наркопритон
В прошлом году в Воронежской области совершено 101 экологическое преступление
Воронежец несколько лет получал социальные выплаты по фиктивным документам
В воронежской школе, у которой «ночевали» родители, продолжат принимать заявления в 1 класс
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего свою жену
Житель Воронежской области полоснул знакомого по шее опасной бритвой из-за долга
В Воронеже поймали серийного похитителя авто
Под Воронежем аферист своровал кондитерские изделия на миллион рублей
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
Из леса под Воронежем вывезли 50 кубометров строительного мусора
Первого воронежца, у которого подозревали новый коронавирус, выписали
В Воронежской области женщина похитила сим-карту знакомой и обналичила счет через мобильный банк
В воронежскую школу, у которой «ночевали» родители, закончился прием первоклашек
В Воронеже маленькая девочка застряла в детском сиденье для унитаза