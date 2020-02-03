2020-02-03T18:02:56+03:00
Общество

В Воронежской области пенсионеры смогут лечиться ... на почте

Врачи и почтальоны объединятся в обслуживании одиноких стариков в сельской местности
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта департамента здравоохранения Воронежской областифото с сайта департамента здравоохранения Воронежской области
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Удивительно, но факт: старики из воронежских сел смогут получить медицинскую помощь у почтальонов или в помещении почты. В рамках совместного проекта "Почты Росси" и департамента здравоохранения Воронежской области на территории пяти районов проведут эксперимент, направленный на улучшение обслуживания одиноких пенсионеров. Это Павловский, Бобровский, Бутурлиновский, Таловский и Эртильский районы.

- Стороны разработали соглашения о сотрудничестве, которые в настоящее время находятся в стадии подписания, - пояснили в департаменте здравоохранения региона. - Почтальоны будут выявлять одиноких граждан, нуждающихся в социальных услугах и медпомощи, и передавать эту информацию в медицинское учреждение.

Сотрудники почты также расскажут пенсионерам о диспансеризации, медосмотрах, мерах профилактики, а также помогут записаться на прием в поликлинику, вызвать врача на дом. Планируется, что медики смогут принимать пациентов даже в помещениях почты.

- Первая такая консультация уже состоялась в конце января в селе Карайчевка Бутурлиновского района, - рассказали в департаменте. - Два пожилых жителя получили возможность общения с кардиологом Бутурлиновской поликлиники по корректировке лекарственного лечения при гипертонической болезни. При этом им не нужно было ехать 30 километров в районный центр, консультацию организовали прямо в местном почтовом отделении.

Кроме того, врачи научат почтальонов навыкам оказания первой помощи пожилым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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