2020-02-03T17:19:21+03:00
Общество

На проспекте Революции в Воронеже вырубят старые деревья и заменят фонарные столбы

Первый этап ремонта должен завершиться до мая
Олег ИВАНОВ
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До мая 2020 года планируют заменить 69 опор контактной сети на проспекте Революции. Их износ - критический, требуется срочная замена. На это выделят около 20 миллионов рублей.

- Мы должны привести проспект Революции в состояние, достойное главной улицы города. Этот процесс по понятным причинам не может быть реализован полностью в рамках одного календарного года, но первый этап стартует уже сейчас. Необходимо организовать все работы таким образом, чтобы на период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проспект не оказался в неприглядном состоянии из-за ведущихся ремонтов, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Все опоры по нечетной стороне проспекта стоят над сетями ливневой канализации. В случае аварии это может стать проблемой. Поэтому опоры будут смещены в сторону.

- Пока опоры будут выглядеть как «полуфабрикат», главное для нас - это безопасность, нужно не допустить их падения. Но впоследствии на них будут смонтированы «юбки», соответствующие облику, который был у них исторически, таким же образом будем подходить к монтажу осветительных приборов - они так же должны соответствовать истории и статусу проспекта, - дополнил первый замглавы города Сергей Петрин.

При этом 46 старовозрастных деревьев будут вырублены. Они усыхают, их стволы разрушаются, появляются дупла и растут грибы. Потом их заменят на крупномерные саженцы с закрытой корневой системой. В дальнейшем также будет проводиться замена деревьев на проспекте - по мере необходимости.

Следующий этап работ - замена дорожного покрытия с установкой гранитного бортового камня и нанесением разметки. В рамках нацпроекта на это выделят 86 млн рублей. Начнутся работы после Дня Победы, а завершатся до Дня города.

Власти обещают с особым вниманием отработать выравнивание решеток ливнеприемников и горловин колодцев для доступа к инженерным коммуникациям, которые располагаются под дорогой. Ничего не должно препятствовать отводу воды.

- Для того чтобы заявиться на финансирование из вышестоящих бюджетов, нам нужны не только рабочие материалы, которые мы можем использовать уже сейчас, но и прошедшая госэкспертизу проектно-сметная документация. Мы не израсходовали соответствующие средства в прошлом году, у нас есть возможность направить их на эти цели в 2020-м, чтобы заблаговременно иметь полный пакет документов. Техзадание и нужные для объявления торгов документы находятся на завершающем этапе, в ближайшее время сможем начать процедуру по отбору подрядной организации, - подытожил доклад Сергей Петрин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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