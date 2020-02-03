2020-02-03T17:35:58+03:00
Происшествия

В Воронеже «Опель» протаранил шиномонтаж: два человека в больнице

Авария произошла утром на улице Ленина
Елена ФЕДЯШЕВА
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Утром в понедельник, 3 февраля, по неизвестной пока причине ехавший по улице Ленина от «Работницы» к педуниверситету «Опель Вектра» выскочил сначала на газон, где ударился в дерево, а затем, перелетев через тротуар, протаранил стену шиномонтажа.

Кроме 30-летнего водителя в машине находился 20-летний пассажир. Она они получили тяжелые ранения. С места ДТП их в бессознательном состоянии забрала «скорая». Машину с сильно разбитой передней частью в середине дня увезли на эвакуаторе.

Кстати, по соседству с шиномонтажом находится территория детского сада, и только по счастливой случайности, машина не улетела туда. Повезло и пешеходам, что они не оказались на пути неуправляемого автомобиля.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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