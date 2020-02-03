В Воронеже слониха заглатывает голову дрессировщика

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:48:28+03:00

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С 1 февраля в воронежском цирке начались гастроли новой программы Дарьи Костюк «Калейдоскоп фантазий». В двухчасовом представлении зрители отправятся в путешествие по всему миру - увидят венецианский маскарад и бразильский карнавал, «прогуляются» по Монмартру. В программе выступают лошади и морские котики, арабские верблюды, веселые пони, неутомимые собачки и разноцветные попугаи какаду и ара. Поклонников циркового искусства ждут номера с групповыми акробатами, воздушными гимнастами, эквилибристами на пьедестале, клоунской группой «Внуки лейтенанта Шмидта» и даже волшебство с исчезновением человека! Это красочное шоу, где каждый костюм стоит от 200 до 300 тысяч. К примеру, авторские платья девушек Жар-птиц украшены кристаллами Сваровски, перьями страусов и фазанов!

«Гвоздем» же представления является аттракцион «Шоу слонов» лауреата Международного циркового фестиваля "ИДОЛ-2019" Сергея Гулевича. Его подопечные Дженни и Магда - настоящие звезды и не только цирка, но и кино. Эти индийские красотки снимались, дублируя друг друга, в фильме «Слон», где главную роль сыграл Сергей Шнуров! Гранд-дамам Дженни и Магде уже 47 и 45 лет соответственно. Вместе они весят 10 тонн! При этом они грациозно танцуют, делают ласточку, становятся в стойки. А еще играют с залом в мячик, катают дрессировщиков на хоботе. Сергей демонстрирует и эффектный трюк с «поеданием» его головы слонихой. Он единственный в мире его выполняет!

- Слоны - животные высокого интеллекта. Поэтому сложностей в дрессуре нет. Мы смотрим, что они любят и умеют, и внедряем эти навыки в трюки. Например, проглатывание моей головы Магда придумала сама. Мы гуляли на природе, я ел банан, вдруг сзади подошла Магда, «одела» мне свою пасть на голову... Я конечно немного замандражировал, вынул голову, дал ей откусить банан - и она ушла. С тех пор мы стали делать этот трюк, - признался Сергей Гулевич. - Слоны очень чувствительные животные, любвеобильные - с ними нужно все врем находиться. Они ласковые - могут подойти, хоботом к себе пододвинуть. С 1998 года я ни разу не уезжал в отпуск. Если только в южных городах даем представления, то утром есть возможность сбегать искупаться в море. Но я не жалуюсь, цирк - это лучшее место на земле, это романтика, путешествия, разные города, страны, общение с разными людьми, знакомство с разными традициями.

Дрессировщик рассказал, что основная сложность в работе со слонами - это их содержание и перевозка. После представления огромных артисток ждет за кулисами по тазику морковки и свеклы. Это первый ужин. А на второй - сельдерей и лук, очень они любят им похрустеть. Еще едят сено, любят яблоки, бананы. И обожают дубовые ветки и желуди. Это для них деликатес, за который они «родину продадут». Грубый корм для них очень важен: ветки очищают большие желудки слонов от шлаков.

А перевозят слоних в просторных трейлерах, если за границу - в трюмах круизных лайнеров по морю.

Гастроли программы "Калейдоскоп фантазий" продлятся по 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU