В Воронеже мужчина «обменял» накопленные бонусы у мошенника и лишился 50 тысяч

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:19:17+03:00

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Воронежец лишился накоплений после разговора с мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 3 февраля.

Горожанин обратился в полицию и рассказал, что накануне днем ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Собеседник предложил местному жителю обменять накопленные бонусы на деньги. Когда воронежец согласился, мошенник объяснил, что для получения денег необходимо произвести несколько операций с банковской картой. Потерпевший выполнил все команды и потерял 53512 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано три сообщения о противоправных действиях, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием. Злоумышленники действовали дистанционным способом под предлогом защиты денег от несанкционированного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU