В Воронеже мужчина «обменял» накопленные бонусы у мошенника и лишился 50 тысяч
Воронежец лишился накоплений после разговора с мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 3 февраля.
Горожанин обратился в полицию и рассказал, что накануне днем ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Собеседник предложил местному жителю обменять накопленные бонусы на деньги. Когда воронежец согласился, мошенник объяснил, что для получения денег необходимо произвести несколько операций с банковской картой. Потерпевший выполнил все команды и потерял 53512 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано три сообщения о противоправных действиях, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием. Злоумышленники действовали дистанционным способом под предлогом защиты денег от несанкционированного доступа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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