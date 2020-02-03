Воронежец устроил из своей квартиры наркопритон

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:52:57+03:00

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В Воронеже полицейские прикрыли наркопритон в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 3 февраля.

Так, 37-летний местный житель, которого уже ранее судили за грабежи, решил сдавать наркоманам свою квартиру, чтобы они могли там употреблять запрещенные вещества. В качестве платы «квартиранты» предоставляли ему наркотики.

В квартире оперативники нашливозбуждено уголовное дело по признакам преступления, Теперь на мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU