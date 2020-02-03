2020-02-03T14:52:42+03:00
Происшествия

В прошлом году в Воронежской области совершено 101 экологическое преступление

Большинство из них - незаконное уничтожение лесов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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В 2019 году на территории Воронежской области зарегистрировано 101 экологическое преступление. Такие данные обнародовала прокуратура области. По данным надзорного ведомства, большинство преступлений связаны с незаконной рубкой леса (77 случаев) и уничтожение лесных насаждений (11 случаев), а так же незаконной охотой (8 случаев).

Чаще всего преступления выявляют прокуроры. В прошлом году они направили в следственные органы 28 материалов. По всем в результате появились уголовные дела.

В прокуратуре отмечают, что впоследствии производство по уголовным делам зачастую приостанавливается и органы прокуратуры на постоянной основе проводят проверки, обращая внимание на работу органов предварительного расследования и оперативных подразделений, направленную на их раскрываемость.

Так, в 2019 году прокуратура выявила 150 экологических нарушений, с целью их устранения внесено 14 представлений, 13 требований и отменила более 100 незаконных процессуальных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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