В прошлом году в Воронежской области совершено 101 экологическое преступление
В 2019 году на территории Воронежской области зарегистрировано 101 экологическое преступление. Такие данные обнародовала прокуратура области. По данным надзорного ведомства, большинство преступлений связаны с незаконной рубкой леса (77 случаев) и уничтожение лесных насаждений (11 случаев), а так же незаконной охотой (8 случаев).
Чаще всего преступления выявляют прокуроры. В прошлом году они направили в следственные органы 28 материалов. По всем в результате появились уголовные дела.
В прокуратуре отмечают, что впоследствии производство по уголовным делам зачастую приостанавливается и органы прокуратуры на постоянной основе проводят проверки, обращая внимание на работу органов предварительного расследования и оперативных подразделений, направленную на их раскрываемость.
Так, в 2019 году прокуратура выявила 150 экологических нарушений, с целью их устранения внесено 14 представлений, 13 требований и отменила более 100 незаконных процессуальных решений.
ИСТОЧНИК KP.RU