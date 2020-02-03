Воронежец несколько лет получал социальные выплаты по фиктивным документам

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:28:02+03:00

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В Воронежской области правоохранители вычислили мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 3 февраля.

Так, 44-летний житель Богучарского района с 2014 по 2019 годы получал социальные выплаты в связи с якобы плохим состоянием здоровья. При этом документы, которые он предоставил для того, чтобы получить финансовую поддержку. оказались фиктивными. Кроме того, медицинского освидетельствования в указанной им организации мужчина не проходил. Таким образом, мошенник получил больше 500 тысяч рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Теперь жителю района грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU