В Воронеже поймали серийного похитителя авто

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:22:33+03:00

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В Воронеже задержали серийного автовора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 3 февраля.

Так, в январе сразу три владельца автомобилей ВАЗ-212140 обратились в полицию с заявлением об угоне. Все машины были припаркованы во дворах многоэтажек в Советском районе. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей.

С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили личность похитителя. Им оказался 46-летний местный житель, которого ранее уже судили за аналогичные преступления. Его задержали. В отделе полиции мужчина признал вину и рассказал, что угонял машины для разукомплектации и продажи автозапчастей. Горожанин проникал в салон с помощью отвертки, заводил двигатель и перегонял авто в Семилукский район.

Во время обыска все похищенные транспортные средства нашли. Их в скором времени вернут владельцам.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»».

ИСТОЧНИК KP.RU