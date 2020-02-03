Житель Воронежской области полоснул знакомого по шее опасной бритвой из-за долга

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:27:22+03:00

Суд отправил мужчину на 6,5 лет в колонию строгого режима

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В Панинском районе завершился процесс над 31-летним местным жителем, которого признали виновным в покушении на убийство 35-летнего знакомого. Как установили следствие и суд, вечером 10 сентября к подсудимому домой пришел его знакомый и родной брат, чтобы обсудить возврат долга. Хозяин в этот момент был пьян и затеял ссору с родственником. Третий участник на свою беду ввязался в драку и разнял братьев.

- Разозлившись, осужденный сбегал за клинковой парикмахерской бритвой и, вернувшись, с силой провел лезвием по шее 35-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области.

Несмотря на серьезное ранение, потерпевший сумел отбиться от нападавшего, скрыться с места и вызвать врачей. Медики спасли ему жизнь.

Суд приговорил обвиняемого к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU