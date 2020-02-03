2020-02-03T14:29:11+03:00
Происшествия

Под Воронежем аферист своровал кондитерские изделия на миллион рублей

Он получил их по фиктивным документам
Юрий КОЗЛОВ
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В Рамонском районе дошло до суда дело 41-летнего мужчины. По данным следствия, в июне 2018 года, он вместе с пока еще неизвестными правоохранителям сообщниками придумал нехитрую комбинацию. По фиктивным накладным решили получить крупную партию товара с кондитерской фабрики.

И у них «выгорело». Аферист прикатил на фабрику на тягаче «Мерседес-Бенц» с полуприцепом. И по предъявленной «липе» получил кондитерские изделия на миллион рублей. После этого мнимый экспедитор увез товар, отдал его подельникам для последующей перепродажи.

- Мужчина отвечал перед судом по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Он полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. Организация, которой причинен ущерб, вправе обратиться с гражданским иском с целью получения компенсации. Подельников осужденного продолжают искать, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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