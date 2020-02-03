Из леса под Воронежем вывезли 50 кубометров строительного мусора

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:39:33+03:00

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На территории Сомовского лесничества силами лесников и Воронежского монтажного управления-2 ликвидировали многолетнюю свалку бытового и строительного мусора на улице Землячки. Для этого потребовались усилия десяти рабочих и тяжелая техника.

- По самым скромным подсчетам из леса вывезли около 50 кубометров мусора. Площади свалки занимала более 400 квадратных метров, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.- Такие горы мусора лопатой не разгребешь – нужна специальная техника. Жители новострое предпочитают не ломать голову, куда свезти строительный и бытовой мусор – лес-то рядом. Свалки в насаждениях растут как на дрожжах. А вот организовать их уборку непросто – законодательством такой вид работ ни за кем не закреплен.

ИСТОЧНИК KP.RU