2020-02-03T12:27:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина похитила сим-карту знакомой и обналичила счет через мобильный банк

Жительнице Лискинского района удалось таким образом получить 30 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В Лисках сотрудники полиции раскрыли хитрую кражу денег с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 3 февраля.

Выяснилось, что в середине января 46-летняя жительница райцентра дома выпивала со своей 32-летней знакомой. Гостья воспользовалась моментом и похитила сим-карту хозяйки. На следующий же день она вставила симку в свой телефон и с помощью мобильного банка перевела на счет знакомого 30 тысяч рублей. Затем сняла и потратила все деньги.

Пропажу владелица сим-карты обнаружила лишь через несколько дней и тогда обратилась в полицию. Похитительницу установили и задержали. Оказалось, что ее уже ранее судили за подобное преступление.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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