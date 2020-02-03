2020-02-03T12:13:56+03:00
Общество

В воронежскую школу, у которой «ночевали» родители, закончился прием первоклашек

По открытым данным в образовательном учреждении больше нет свободных мест
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Онлайн-счетчик приема первоклашекОнлайн-счетчик приема первоклашек
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Судя по онлайн-счетчику, набор мальчишек и девчонок в первый класс новой воронежской школы № 106 окончен. Количество оставшихся мест равно нулю, а количество поданных заявлений – 251. То есть первые классы укомплектовали всего за один день, а, вернее, за несколько часов.

Напомним, что родители «ночевали» у новой школы, чтобы подать заявления в первый класс. Вероятно, они сочли, что мест может всем не хватить. Поэтому десятки мам и пап выстроились у учебного учреждения.

На сайте СОШ говорится, что прием заявлений о зачислении вне очереди начался с 20 января – то есть документы могли подать только воронежцы, входящие в особые категории. Подробнее о приеме в школу вы можете прочесть в нашем тексте.

Прием заявлений от людей, проживающих на закрепленной территории, также по данным на сайте СОШ №106, должен был начаться 1 февраля с 9.00 до 16.00.

Далее он должен был продолжиться с 4 февраля по следующему расписанию: вторник, среда, четверг с 14.00 до 16.00. Однако, похоже, в эти дни уже никого принимать не будут.

В самой школе № 106 нам не смогли прокомментировать ситуацию, перенаправив в управление образования и молодежной политики города. Сейчас мы ждем ответа, есть ли еще возможность записаться в первые классы новой школы? Верны ли данные онлайн-счетчика? И сколько в итоге классов будет сформировано?

ИСТОЧНИК KP.RU

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