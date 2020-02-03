В Воронеже маленькая девочка застряла в детском сиденье для унитаза

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:12:46+03:00

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В Воронеже малышка играла с детским сиденьем для унитаза и застряла в нем. На помощь ребенку пришли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 3 февраля.

Сам инцидент произошел в субботу, 1 февраля. Девочка надела пластиковый ободок на шею, но выбраться не смогла. Родственники с этой задачей тоже не справились, так как боялись травмировать малышку. Тогда они вызвали спасателей.

Специалисты отвлекли ребенка мультиками, чтобы не испугать, а сами аккуратно раскусили пластиковое сиденье инструментом.

ИСТОЧНИК KP.RU