2020-02-03T13:12:46+03:00
Происшествия

В Воронеже маленькая девочка застряла в детском сиденье для унитаза

Освобождать ребенка пришлось спасателям
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: служба спасения Воронежа.Фото: служба спасения Воронежа.
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В Воронеже малышка играла с детским сиденьем для унитаза и застряла в нем. На помощь ребенку пришли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 3 февраля.

Сам инцидент произошел в субботу, 1 февраля. Девочка надела пластиковый ободок на шею, но выбраться не смогла. Родственники с этой задачей тоже не справились, так как боялись травмировать малышку. Тогда они вызвали спасателей.

Специалисты отвлекли ребенка мультиками, чтобы не испугать, а сами аккуратно раскусили пластиковое сиденье инструментом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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