2020-02-03T11:49:47+03:00
Общество

В Воронежской области ввели запрет на ввоз животных из Китая из-за коронавируса

Ограничения ввели в целях профилактики
Юлия ДИДЕНКО
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Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям временно запретило ввоз и транзит животных из Китая. Ограничения связаны профилактическими мерами защиты от коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрет касается всех видов животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий, живых рыб и гидробионтов. Ограничения не снимут до тех пор, пока не выяснят источник появления вируса.

Напомним, государственная инспекция труда в Воронежской области открыла «горячую линию» в связи с возникшей эпидемией коронавируса в КНР. Отследить распространение вируса можно на специальном сайте, который создали воронежские программисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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