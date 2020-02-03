2020-02-03T11:17:16+03:00
Происшествия

В Воронеже после ДТП с «Газелью» опрокинулся трактор

Авария случилась на улице Остужева
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже «Газель» врезалась в трактор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась накануне, 2 февраля, в 23.30 у дома №125 на улице Остужева. 21-летний водитель «Газели» не выдержал дистанцию и врезался в трактор, за рулем которого был 54-летний житель Верхнехавского района. От столкновения трактор наехал на бордюр и перевернулся.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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