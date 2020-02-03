Автоледи на иномарке устроила ДТП в Воронеже и попала в больницу

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:52:01+03:00

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В Воронеже 40-летняя местная жительница на автомобиле «Киа Соренто» врезалась в «Инфинити ЕХ-25». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 3 февраля.

Авария случилась накануне, 2 февраля. По предварительным данным, автоледи на «Киа» ехала по улице 60 Армии со стороны улицы В. Невского в направлении бульвара Победы. У дома №25 она не выбрала безопасную дистанцию и влетела в «Инфинити». За рулем авторой иномарки находилась 36-летняя женщина.

В результате ДТП водителя «Киа» доставили в больницу. После оказания медицинской помощи местную жительницу отпустили домой.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 75 ДТП, из них в областном центре – 58, на федеральных трассах - одно, в районах области – 16. В двух ДТП травмы различной степени тяжести получили два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU