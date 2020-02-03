2020-02-03T09:56:44+03:00
Общество

Воронежцев пригласили на бесплатную трехчасовую экскурсию по городу

Участникам откроют все тайны столицы Черноземья
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Воронеж ногами» в соцсети.Фото: из группы «Воронеж ногами» в соцсети.
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Воронежцам откроют все тайны города на бесплатной трехчасовой экскурсии. Участникам прогулки обещают сюрпризы и интересные рассказы о городе без цензуры. Об этом сообщили организаторы проекта «Воронеж ногами».

Экскурсия пройдет в воскресенье, 16 февраля, и начнется в в 12.10 возле памятника Петру I в Петровском сквере. Сразу же участники направятся на улицу Поднабережную, далее на Онуфриев переулок к Гарденинской усадьбе. Затем по улице Большой Чернавской они выйдут к Попову рынку и улице Сахаровской.

Также участники смогут прогуляться Петропавловским и Вигелевским переулками до Большой Девической. По Введенской они доберутся до Акатова монастыря, основанного в 1620 году в память об избавлении Воронежа от польского нашествия. По Большой Алексеевской улице выйдут к дому-музею и могиле великого Анатолия Дурова. Пройдутся по набережной, поднимутся по изысканной лестницей на Халютинскую улицу.

Обратная дорога пройдет по Большой Девической мимо кинотеатра «Гелиос» и Покровской церкви Монастырского городка. Участники выйдут к мемориальному кладбищу на Терновой поляне. Далее проследуют к дому Осипа Мандельштама и будущему музею Ивана Бунина, задержатся у Мужской гимназии. И завершится прогулка в Первомайском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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