Воронежская гострудинспекция открыла «горячую линию» после начала эпидемии коронавируса в Китае
Государственная инспекция труда в Воронежской области открыла «горячую линию» в связи с возникшей эпидемией коронавируса в КНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Воронежцев, которые находятся в Китае по работе, проконсультируют по вопросам соблюдения трудового законодательства.
Работники и работодатели могут позвонить по телефону +7(473)246-68-42 или получить необходимую информацию с помощью сервиса «Дежурный инспектор».
Напомним, воронежские программисты создали сайт на русском языке для онлайн-мониторинга распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Сайт включает в себя карту заражения, на которой можно увидеть, в каких странах мира и в каких регионах подтвердили пугающее заболевание. Также описаны основные симптомы и меры профилактики. Кроме того, авторы собирают наиболее важные новости по этой теме. Информация обновляется каждые 15 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU