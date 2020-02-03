Воронежская гострудинспекция открыла «горячую линию» после начала эпидемии коронавируса в Китае

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:33:21+03:00

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Государственная инспекция труда в Воронежской области открыла «горячую линию» в связи с возникшей эпидемией коронавируса в КНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Воронежцев, которые находятся в Китае по работе, проконсультируют по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Работники и работодатели могут позвонить по телефону +7(473)246-68-42 или получить необходимую информацию с помощью сервиса «Дежурный инспектор».

Напомним, воронежские программисты создали сайт на русском языке для онлайн-мониторинга распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Сайт включает в себя карту заражения, на которой можно увидеть, в каких странах мира и в каких регионах подтвердили пугающее заболевание. Также описаны основные симптомы и меры профилактики. Кроме того, авторы собирают наиболее важные новости по этой теме. Информация обновляется каждые 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU