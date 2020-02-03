В Воронеж первая февральская рабочая неделя будет морозной и дождливой

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:03:46+03:00

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В Воронеж все-таки планирует заглянуть морозная зима. Постепенно плюсовую температуру сменит минус, а дождь отдаст бразды правления снегу. О погоде на первую февральскую рабочую неделю рассказали синоптики Гидрометцентра.

Так, в понедельник, 3 февраля, днем все еще будет сохраняться привычная нам погода. Столбик термометра поднимется до +5 градусов. Пройдет небольшой дождь. Ветер западный 7 м/c.

В ночь на вторник, 4 февраля, похолодает до -1 градуса. Также прогнозируются осадки. Ветер западный 4 м/c. Днем потеплеет лишь до +1 градуса. Будет облачно и ожидается снег с дождем. Порывы ветра могут достигать 6 м/c.

Ночью в среду, 5 февраля, столбик термометра опустится до отметки в -3 градуса. Пройдет небольшой снег. Ветер западный 3 м/c. Днем минусовая температура сохранится. Синоптики прогнозируют температуру в -1 градус. Будет облачно и без осадков. Ветер северный 3 м/c.

В ночь на четверг, 6 февраля, мороз усилится. Температура воздуха составит -6 градусов. Сохранится сухая погода. Ветер северный 4 м/c. Днем ожидается до -3 градусов. Будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 м/c.

Ночью в пятницу, 7 февраля, синоптики прогнозируют до -8 градусов мороза, облачность, снег и безветренную погоду. Днем температура будет около -5 градусов. Продолжит идти снег. Ветер северный 5 м/c.

ИСТОЧНИК KP.RU