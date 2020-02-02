В Воронеже на пожаре пострадали мужчина и женщина

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:22:14+03:00

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В воскресенье, 2 февраля, в 14.50 загорелась квартира в Коминтерновском районе в четырехэтажном доме на улице Торпедо, построенном в 1960 году.

- На место ЧП выезжали девять человек на трех пожарных машинах, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Пламя потушили в 15.15. В квартире, расположенной на втором этаже, огонь сильно повредил мебель и постель. В больницу увезли двух жильцов – мужчину и женщины. Характер травм и причину пожара сейчас выясняют.

Напомним, 1 февраля горел дом в селе Большая Казинка Павловского района, в этом пожаре пострадал мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU