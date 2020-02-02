В Воронеже женщина ищет очевидцев ДТП, где погиб ее муж и был тяжело ранен сын

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:22:38+03:00

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» жительница Воронежа Екатерина Дьякова просит откликнуться свидетелей аварии, случившейся 12 ноября в 6.40 около дома № 1 на улице Майской (микрорайон Никольское).

- Мы с мужем везли четырехлетнего сына и шестилетнюю дочку в садик, - рассказала Екатерина. – И тут на крутом повороте нам навстречу вылетела «Хонда», ее аж развернуло. Водитель признал, что виноват в аварии, однако настаивает, что ДТП случилось из-за неисправности его машины. И уверяет, что ехал со скоростью не больше 60 км/час. Хотя несся он явно быстрее. Последствия ДТП были ужасные: мой муж умер, а сын получил перелом лобной кости и сотрясение мозга,ему еще долго лечиться. Дочке только повезло, у нее ушибы. Очевидцев ДТП прошу звонить мне на номер 8-951-554-44-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU