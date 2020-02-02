2020-02-02T17:54:06+03:00
Происшествия

В Воронеже избиение мужчины и девушки таксистом попало на видео

Однако в этой истории все не так однозначно
Олег КУЗНЕЦОВ
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Расправа в разгаре...Расправа в разгаре...Фото: кадр с видео
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В группе «Подслушано Воронеж» Инстаграма появилось видео просто дикого случая. На нем таксист выпихивает девушку и молодого мужчину из машины. Даму он просто отшвыривает, а ее полулежащий спутник получает еще и удар ногой по дых.

Казалось бы, вот он, беспредел. Однако оказалось, что не все в этой истории так уж ясно. По некоторым данным, молодые люди, мягко говоря, не очень хорошо себя вели внутри одного из развлекательных заведений центра города. Администрации даже пришлось вызвать группу быстрого реагирования. От ее сотрудников и пыталась скрыться парочка. Так что таксист, с другой стороны, вроде как проявлял гражданскую сознательность. Хотя в любом случае переборщил…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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