В Воронеже в слякотную зиму слепили снеговика-бревновика

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:55:39+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Любовь Кичанова разместила фото необычного снеговика. Такой может появиться только в нынешнюю совсем не похожую на обычную зиму.

Собственно, это даже не снеговик, а, скорее, как метко его окрестили в комментариях, бревновик. Забавную фигурку сделали из частей стволов.

Правда, сразу у одного из «комментаторов» возник вопрос, а вдруг эти чурбачки от незаконно спиленных деревьев? Любовь Кичанова заверила, что все в порядке. Дрова остались после работы коммунальщиков. Так что креатив вполне законный.

Кстати, по прогнозам синоптиков, нормальной зимы не будет и в феврале. Поэтому есть большой простор для фантазии народных умельцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU