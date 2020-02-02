2020-02-02T16:55:39+03:00
Общество

В Воронеже в слякотную зиму слепили снеговика-бревновика

Умельцы сделали фигуру из частей спиленных деревьев [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Так выглядит "бревновик".Так выглядит "бревновик".Фото: Любовь Кичанова.
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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Любовь Кичанова разместила фото необычного снеговика. Такой может появиться только в нынешнюю совсем не похожую на обычную зиму.

Собственно, это даже не снеговик, а, скорее, как метко его окрестили в комментариях, бревновик. Забавную фигурку сделали из частей стволов.

Правда, сразу у одного из «комментаторов» возник вопрос, а вдруг эти чурбачки от незаконно спиленных деревьев? Любовь Кичанова заверила, что все в порядке. Дрова остались после работы коммунальщиков. Так что креатив вполне законный.

Кстати, по прогнозам синоптиков, нормальной зимы не будет и в феврале. Поэтому есть большой простор для фантазии народных умельцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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