2020-02-02T15:46:48+03:00
Общество

В Воронеже ищут хозяина для красноухой черепашки, найденной на улице

Ее подруга уже обрела новый дом
Юрий КОЗЛОВ
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Хотите у себя в доме Микеланджело, обращайтесь.Хотите у себя в доме Микеланджело, обращайтесь.Фото: Маргарита Смоловская.
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В паблике «Мой и твой Воронеж» Маргарита Смоловская рассказала трогательную историю двух потерявшихся красноухих черепашек. Их нашли на улице у дверей аптеки. Для одной уже нашли нового хозяина. А вот черепашку, которую окрестили Микеланджело, пока еще на перепутье. Люди, у которых она сейчас, не готовы оставить ее у себя насовсем. Так что животное ждет, когда его возьмут, как говорится, в добрые руки. В зоопарке и на станции юных натуралистов Микеланджело оказался не нужен.

Маргарита Смоловская призывает всех, кто знает общественные организации, которые могут пристроить черепашку, сообщить ей о них.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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