В Воронеже участок земли на левом берегу превратили в большую свалку

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:20:35+03:00

Гора мусора расположена недалеко от дома № 31 на улице Минской

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В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали фото нехорошего места в Железнодорожном районе. Там достаточно маленький пятачок земли недалеко от дома № 31 по улице Минской превратился в довольно-таки большую свалку. Разместивший пост Сергей Шульгин утверждает, что местные жители жаловались в управу района, результат нулевой.

В мэрии Воронежа дали такой комментарий:

- Информация была направлена в управу района для принятия мер, несанкционированная свалка будет ликвидирована. Горожанам следует более бережно относиться к территориям, где они сами живут, не допускать складирования мусора на непредназначенных для этого местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU