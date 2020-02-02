В Воронежской области мужчина сжег на глазах у ребенка «Ладу» его отца

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:19:13+03:00

Причем сделал это без всяких причин – просто сильно пьяный был

Изменить размер текста: A A

В субботу, 1 февраля, в селе Самодуровка Поворинского района произошел совсем уж дикий случай.

55-летний мужчина приехал на своей 14-й «Ладе» из магазина. Оставив машину открытой (там оставался его маленький сын), он стал заносить продукты в дом. И услышал отчаянные крики ребенка. Пока отца не было, к «Ладе» подбежал молодой человек, схватил канистру с бензином, вылил ее на автомобиль и поджег. Когда владелец машины выскочил на улицу, она уже полыхала.

«Ладу» потушили, но ремонт, конечно, выльется в весьма приличную сумму. А вскоре задержали поджигателя. Им оказался 25-летний местный житель, знакомый с владельцем машины. Полицейские при обыске изъяли его одежду со следами бензина. Кроме того (Шерлок Холмс бы одобрил!) отпечатки ботинков молодого человека сопоставили со следами, оставленными рядом с машиной. Оказалось – один в один.

Мужчину задержали, он признал свою вину. Причем заявил, что сжег машину не из неприязни, а просто со скуки, усугубленной обильными возлияниями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (до пяти лет лишения свободы).

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU