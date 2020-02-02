В Воронеже росгвардейцы поймали грабителя за 15 минут

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:06:21+03:00

Рецидивист ударил в лицо парня и отобрал у него мобильник

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Вечером в субботу, 1 февраля, у одного из питейных заведений в Коминтерновском районе случился грабеж. Незнакомец напал на 20-летнего парня, ударил его кулаком по лицу, отобрал у молодого человека сотовый телефон Samsung Galaxy и убежал.

Сотрудники вневедомственной охраны быстро выяснили приметы преступника и через 15 минут уже его задержали. Личность грабителя выяснили. Им оказался 35-летний житель поселка Белогорье Касторинского района Курской области, уже судимый за кражу и грабеж. При обыске у него обнаружили похищенный мобильник, который вернут владельцу. А рецидивиста передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU