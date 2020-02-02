В Воронеже в ДТП с тремя машинами ранены двое

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:41:05+03:00

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В субботу, 1 февраля, у дома № 60 на улице Шишкова случилось ДТП, в которое попали три машины.

- 27-летняя женщина, рулившая «Киа-Рио», выезжала с прилегающей территории и врезалась в «Тойоту-Цельсиор». После этого корейскую машину отбросило на «Шевроле-Ланос». Автоледи получила незначительные ушибы, а вот ее 36-летнего пассажира госпитализировали. 31-летний водитель «Тойоты» и 37-летний мужчина, руливший «Шевроле», серьезных травм не получил, - рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС Управления ГИБДД по Воронежу.

Из-за аварии образовалась большая пробка, которая затруднила проезд субботним вечером по улице Шишкова в обе стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU