В Воронеже пенсионерка подарила 391 тысячу рублей мошеннику

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:01:17+03:00

Аферист убедил ее, что перечислив деньги, она получит компенсацию за плохие БАДы

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Очередной жертвой одного из многочисленных мошенников стала 68-летняя жительница Воронежа. Она пришла в отдел полиции № 5 и рассказала свою грустную историю.

Женщине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов. И заявил, что пенсионерке, что продали «левые» биологические добавки к пище и что ей положена крупная денежная компенсация. А та, действительно, покупала БАДы. Следствию предстоит разобраться, как аферист об этом узнал. Дальше пожилую женщину, пораженную такой осведомленностью, уже нетрудно было «развести» на то, чтобы она перечислила энную сумму. Якобы без этого компенсации ей не сделают.

Пенсионерка перевела по указанным мошенником реквизитам 391 тысячу рублей. А когда поняла, что от него больше не услышит ни ответа, ни привета, обратилась в полицию.

Пенсионерка подтвердила факт приобретения биологически активных добавок и пояснила, что использовала их в лечебных целях. В ходе беседы неизвестный убедил горожанку осуществить денежный перевод на указанный им счет, пообещав, что впоследствии женщина получит компенсацию в двойном размере.

Всего 1 февраля было четыре сообщения о мошенничествах. Еще три раза деньги были похищены под предлогом покупки/продажи товаров на сайте бесплатных объявлений.

Полицейские напоминают, что не надо делать, чтобы не стать жертвой мошенников:

- Не используйте в интернете номера своих мобильных телефонов, к которым привязаны банковские карты или те, которые подключены к «Мобильному банку»;

- Не сообщайте незнакомцам паспортные данные, cvv-кoд карты (на обороте), а также пароли, приходящие в смс-сообщениях

- Не делайте вообще ничего, о чем вас попросят по телефону те, кого вы не знаете. Иначе можете и не заметить, как переведет деньги со своего счета на счет мошенника или подключите к его абонентскому номеру свой Мобильный банк.

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ИСТОЧНИК KP.RU