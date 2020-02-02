В Воронеже гаишники задержали неадекватного шофера маршрутки

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:32:21+03:00

Неадекватному водителю не дали дальше рулить, его могут лишить прав на два года. Фото: из архива «КП»

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В субботу, 1 февраля, в 16.45 инспекторы ГИБДД, дежурившие возле дома № 29 на улице 232 Стрелковой дивизии, увидели маршрутку № 8, ехавшую с темными фарами. Мало того, что их по правилам нужно держать включенными, так еще и в это время уже сгустились сумерки.

Гаишники потребовали от водителя остановиться. Вошли в салон и увидели, что шофер неадекватно себя ведет: не может нормально разговаривать, да и вообще его поведение не соответствует обстановке. Пройти алкотест водитель отказался. В итоге на место ЧП вызвали хозяина маршрута. Шоферу, понятное дело, везти маршрутку запретили.

В итоге на водителя составили сразу два административных протокола – за нарушение правил пользования внешними световыми приборами и за отказ пройти тест на опьянение. Если по первому делу ему грозит всего лишь штраф до 500 рублей, то по второму его могут обязать раскошелиться уже на 30 тысяч рублей и лишить прав на срок от полутора до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU