2020-02-02T11:09:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области из-за пьяного водителя попал в больницу его пассажир

Шофер «Дэу» вылетел в кювет
Юрий КОЗЛОВ
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22-летнего пассажира "Лады" увезли в больницу, теперь он там будет проходить курс лечения.22-летнего пассажира "Лады" увезли в больницу, теперь он там будет проходить курс лечения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В субботу, 1 февраля, в 21.30 на улице Горького села Александровка Таловского района произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек. 22-летний парень ехал в «Дэу-Нексия» на пассажирском сидении. Ошибкой его стало, что он рискнул сесть в иномарку, водитель которой был изрядно пьян. 20-летний шофер в итоге не справился с управлением и улетел в кювет. Сам водитель серьезных травм не получил, а вот его пассажира госпитализировали.

- Всего 1 февраля наши сотрудники зарегистрировали 109 аварий. 78 из них случились в Воронеже, 28 – в районах области, еще три – на федеральных трассах. В 12 ДТП получили травмы 13 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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