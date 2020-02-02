В райцентре Воронежской области «Лада» с ребенком провалилась под асфальт

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:57:28+03:00

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В паблике «Подслушано Россошь» появилась фото ЧП на улице Максима Горького. Там «Лада» провалилась передними колесами в глубокую яму.

В комментариях к посту сообщают, что авария случилась около восьми утра. Водитель вез дочку в школу, а в итоге оба чудом спаслись.

Пользователь Алексей Бурьян заявил, что в этом месте проходит городская канализация, идущая на очистные сооружения, и она вся течет. Земля внутри промывается и в итоге проваливаются. По словам Алексея, это уже не первый подобный случай, и всякий раз коммунальщики просто устраняют течь, а прогнившие коммуникации не меняют. И это при том, что в начале 2000-х годов в этом месте ставили новые трубы, при этом испортив асфальт.

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ИСТОЧНИК KP.RU