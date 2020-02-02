В Воронеже на видео попала жесткая драка мужчины с двумя припаркованными авто

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:57:44+03:00

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Ночь в одном из многих воронежских дворов, заполненных машинами, выдалась беспокойной.

На камеры видеонаблюдения попала выходка мужчины, шедшего по улицы качающейся походкой – судя по всему, сильно пьяного. Чем-то ему не понравились две припаркованные машины – может, дорогу загораживали. Он стал их бить – сначала кулаками, а потом подключил к процессу и ноги. А когда устал пинать, все той же нетвердой походкой ушел прочь.

Теоретически видео может стать поводом для владельцев машин подать в суд на возмещение ущерба. Вот только лицо героя видео не очень различимо, и установить его личность будет не так-то просто.

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Мужчина ночью бил машины.

ИСТОЧНИК KP.RU