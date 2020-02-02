В Воронеже на видео попал момент, когда «Лада» протаранила две машины

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:00:58+03:00

"Ладу" после столкновения отбросило на "Ниву". Фото: кадр с видео

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» выложили видео с регистратора, на которое попал момент аварии с тремя машинами.

По крайней левой полосе недалеко от остановки «Бульвар Победы» ехала «Лада». По непонятной причине водитель отечественной машины не успел затормозить перед стоявшим в его ряду авто, ударил его в багажник. «Ладу» отбросило, и задней частью ударило в «Ниву», еле двигавшуюся по соседней полосе. Если верить времени регистратора, авария случилась в 22.28 в субботу, 1 февраля.

Удар был все-таки не слишком сильным, в официальной статистике ДТП с пострадавшими эта авария не числится.

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1 февраля, ДТП у Московского проспекта с тремя машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU