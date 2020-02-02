В Воронежской области на пожаре в жилом доме пострадал мужчина

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:24:19+03:00

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В субботу, 1 февраля, на улице Советской села Большая Казинка Павловского района загорелся дом.

- О возгорании нам сообщили в 18.00, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На место ЧП выехали две пожарные части и добровольная пожарная команда села Большая Казинка – всего 11 человек на трех машинах. Огонь потушили в 18.07. Пламя повредило домашние вещи на площади 0,5 квадратного метра. По оперативной информации, в результате пожара пострадал мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU