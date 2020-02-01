Воронежский «Факел» на сборах в Турции обыграл команду из Боснии и Герцеговины

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:48:05+03:00

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1 февраля воронежский «Факел» провел вторую контрольную игру в рамках текущего турецкого сбора. Подопечные Владимира Бесчастных сыграли с 11-й командой чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу «Челик» (Зеница). Встреча прошла в городе Кунду.

Первый тайм получился насыщенным. В первые двадцать минут перекладина дважды спасала нашу команду от гола. У «Факела» же мало что получалось, а тут еще на 28 минуте судья показал Кириллу Глущенкову красную карточку - наш футболист зачем-то полез в потасовку в соперником.

Благо, по договоренности перед игрой при удалении можно делать замену - на поле вышел Рябокобыленко. Так что играть продолжили в формате 11 на 11.

Вероятно, этот инцидент как-то встряхнул воронежских футболистов. На 35 минуте Дмитриев головой замкнул навес Красильниченко слева. «Факел» вышел вперед - 1:0.

Во втором тайме тренеры обеих команд провели замены, игра получилась более хаотичной. Игроки пытались что-либо придумать у чужих ворот, но реализовать свои подходы так и не смогли, так что счет остался без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU